Was gehört in ein gutes Snack-Stadion? »Alles, was euch in den Sinn kommt. Nachos, Snacks, Nüsse, … . Auch Jello-Shots kommen immer gut an – und eignen sich prima für den Innenraum. Ich war beim ersten Mal superoptimistisch und habe auch noch verschiedene Gemüsesticks reingefüllt. Die habe ich am nächsten Tag genauso wieder herausgenommen, wie ich sie reingetan hab.«