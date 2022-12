Sie habe nach Bowies Tod zudem Schwierigkeiten gehabt, einen Raum zu finden, um privat zu trauern. Es sei frustrierend gewesen, wenn Menschen sagten, sie würden ihren Schmerz teilen. »Es war zu viel«, sagt sie. »Wir lebten ein sehr privates Leben, und plötzlich fühlte es sich so an, als ob meine Tochter und ich eine Zielscheibe am Kopf hätten«, sagt sie. Das sei so weit gegangen, dass sie ihr Haus in New York hätten verlassen müssen, »weil die Öffentlichkeit ständig vor der Tür stand.«