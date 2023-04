Donda Academy »Sushi-Pflicht« an Kanye Wests Privatschule

Der US-amerikanische Rapper Kanye West, der sich inzwischen Ye nennen lässt, bleibt auch als Schulbetreiber seiner an Wahnsinn grenzenden Exzentrik treu. West betreibt in Kalifornien die christliche Privatschule »Donda Academy«. Wie nun durch ein Gerichtsverfahren öffentlich wurde, gelten dort erstaunliche Regeln. Beziehungsweise, wie es vor Gericht formuliert wurde: An der »Donda Academy« herrsche »pures Chaos«, es sei »wie eine Psychiatrie, die von den Patienten geführt wird«. So zitiert der Nachrichtensender ABC-News eine der zwei Klägerinnen, die West beziehungsweise Ye unrechtmäßige Kündigung, Zurückhalten von Lohn und rassistische Diskriminierung vorwerfen.