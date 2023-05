25.000 Pfund Schaden im englischen Essex Wasserbüffel verwüsten Garten und Pool

Wer kennt es nicht: Man schaut in den Garten und sieht dort sich vergnügende Tiere, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. So weit, so gewöhnlich. Ein Rentnerehepaar aus der englischen Grafschaft Essex erspähte allerdings keine Katzen, Hunde oder Vögel auf ihrem Grundstück, sondern 18 ausgewachsene Wasserbüffel.