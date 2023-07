In vorigen Prozessen sprachen Gerichte lediglich Geld- oder Bewährungsstrafen aus. So wurde er 2020 zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Im Gericht wurden damals Videoaufnahmen und Aufkleber gezeigt, die Liebich via Internet zum Kauf angeboten hatte. Der Angeklagte war im Anzug und mit einem schwarzen Mundschutz, auf dem in weißen Buchstaben das Wort »Maulkorb« stand, im Gericht erschienen. Er äußerte sich zu allen Anklagepunkten und berief sich auf die Meinungsfreiheit. Mit einigen seiner Äußerungen im Internet habe er sich »satirisch-künstlerisch« mit alltäglichen Problemen befasst, verteidigte sich Liebich gegen den Vorwurf der Hetze gegen Migranten. Er sei »ein Schöpfer«, habe mit seiner »Kunst« auch keine Religionen beleidigen wollen.