Folgenschweres Unterrichtsexperiment Elf Schüler in Sydney durch »Schlange des Pharao« verletzt

In Deutschland werden für den Versuch in der Regel Emser-Pastillen genutzt, die Natriumhydrogencarbonat und Saccharose enthalten, zusätzlich Ethanol. Auf die Spitze eines Sandhügels auf einer feuerfesten Unterlage werden zwei oder drei in Alkohol getränkte Emser-Tabletten gestapelt, die dann entzündet werden. Die Pastillen werden schwarz und dehnen ihr Volumen aus, eine »schwarze Schlange« wächst den Sandhügel hinab, der karamellisierte Zucker verströmt einen entsprechenden Geruch.