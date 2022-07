Am Donnerstag hatte Merz noch in Berlin zu tun: Er besuchte die Stallwächterparty in der Landesvertretung Baden-Württembergs. Am Freitag nach dem Bundestag ging der Flug zum Feiern nach Sylt.

Für Lindner und Lehfeldt sind es drei Tage voller Zeremonien und Feierlichkeiten: Nach der standesamtlichen Trauung am Donnerstag steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag ein Polterabend an. Am Samstag will sich das Paar dann in einer Kirche trauen lassen. Medienberichten zufolge ist es die Kirche St. Severin in Keitum. Anschließend soll den Berichten zufolge am Abend in der »Sansibar« gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen demnach zahlreiche Prominente stehen – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).