In einem anderen Post spotten sie, die Gemeinde haben ihnen auf dem ehemaligen Standort ihres Camps ein Ehrenmal errichtet, welches sie nun in Massen besuchen sollten. Am 24. Juli gehe die Aktion los und solle mindestens bis zum 13. August andauern.

2022 blieben die Punks drei Monate auf Sylt

Im vergangenen Jahr kamen zunächst einige Dutzend Punks auf die Insel, nachdem die geplante Einführung des Neun-Euro-Tickets Sylter Anwohner dazu veranlasst hatte, sich öffentlich über die Zunahme von Partytouristen zu sorgen.