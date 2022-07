Am Donnerstag hatte Merz noch in Berlin zu tun: Er besuchte die Stallwächterparty in der Landesvertretung Baden-Württembergs. Am Freitag nach dem Bundestag ging der Flug zum Feiern nach Sylt.

Für Lindner und Lehfeldt sind es drei Tage voller Zeremonien und Feierlichkeiten: Nach der standesamtlichen Trauung am Donnerstag steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag ein Polterabend an. Am Samstag will sich das Paar dann in einer Kirche trauen lassen. Medienberichten zufolge ist es die St. Severin-Kirche in Keitum. Anschließend soll den Berichten zufolge am Abend in der »Sansibar« gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen demnach zahlreiche Prominente stehen – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).