Vor einem Kreuzberger Späti kramt Ida-Marie Corell aus einer blauen Plastiktüte einen Laptop hervor. Sie will vorspielen, wie sich die Farbe Gelb für sie anhört - es ist eine freundliche Klaviermelodie. Corell ist multidisziplinäre Künstlerin, Forscherin und Synästhetikerin. Das heißt: Ein Sinneseindruck löst bei ihr mehrere Reaktionen aus. Synästhetiker können Berührungen schmecken, Farben riechen oder, wie Corell, Farben hören. Die Folge: Richtig still wird es nie für sie. Vor dem »stillen« Karfreitag wollten wir deshalb von ihr wissen: Wie ist das, wenn es nie richtig ruhig um einen wird?

Außerdem in der neuen Episode: SPIEGEL Daily-Reporter Adrian Breda nimmt an einem Meditationsseminar teil und trifft andere, die die Stille suchen. Ein Podcast über klingende Farben, das Geräusch von Bier am Morgen und ganz viel Schweigen.