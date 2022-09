Ackermann gibt Amt ab als Missbrauchsbeauftragter ab

Neben dem synodalen Weg steht auch der Missbrauchsskandal ein weiteres Mal auf der Tagesordnung des von Montag bis Donnerstag dauernden Treffens der Bischöfe im hessischen Fulda. Dort will der bisherige Missbrauchsbeauftragte, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, sein Amt aufgeben. Ein Nachfolger steht offiziell noch nicht fest, Bätzing stellte aber eine Bekanntmachung noch in dieser Woche in Aussicht.