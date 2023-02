Bergungsarbeiten in Syrien: Zwischen Verzweiflung und Jubel

In Syrien kommt die Suche nach Vermissten nur langsam voran: In Aleppo wartet ein Mann auf die Rettung seiner Familie. In einer anderen Stadt gelingt eine emotionale Rettung.

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien bleibt die Lage dramatisch. Mehr als 10.000 Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt, die Zahlen steigen stündlich.

Überlebende harren in Autos oder rund um Lagerfeuer aus, ganze Stadtviertel und Straßenzüge im gesamten Katastrophengebiet liegen völlig zerstört da – und nach wie vor befinden sich etliche Menschen unter den Trümmern.

Am Mittwoch wartet auch Youssef in Aleppo noch darauf, dass seine Familie gerettet wird.

Youssef, Angehöriger:

»Seit zwei Tagen, seit dem Erdbeben, warte ich auf Neuigkeiten zu meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, meiner Schwester und ihrem Sohn. Bisher ist nichts zu ihnen bekannt.«

Reporter:

»Haben Sie mit ihnen gesprochen?«

Youssef, Angehöriger:

»Ich habe mit ihnen gesprochen und habe ihre Stimmen gehört. Aber wie Sie sehen können, kommen sie mit der Arbeit nur langsam voran, sie haben nicht genug Equipment.«

Organisationen aus aller Welt beteiligen sich an der Suche nach Vermissten. Auch deutsche Hilfskräfte sind im Einsatz. Die Herausforderung aber ist riesig. Das Gebiet, das vom Hauptbeben erschüttert wurde, ist größer als die Fläche von ganz Deutschland.

Ein Tag zuvor in Binnish, rund eine Stunde von Aleppo. Auch hier laufen Rettungsarbeiten, diesmal erfolgreich. Als eine Familie aus den Trümmern befreit wird, bricht die Menge in Jubel aus.

Die angespannte politische Lage und der Bürgerkrieg erschweren die Situation in Syrien allerdings. So kommt hier viel weniger Hilfe an als in der Türkei. Auch deshalb gehen die Bergungsarbeiten nur schleppend voran.

Youssef muss in Aleppo also weiter warten und hoffen, dass Hilfe für seine Familie nicht zu spät kommt.