Ein T-Rex unterm Hammer. Schon vor der Auktion gab es großes Aufsehen um den Verkauf des riesigen Skeletts. Jetzt hat der Dino einen neuen Besitzer.

Cyril Koller, Auktionshaus Koller:

»Jemand mehr als 4.800.000 Franken? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal! Ich danke vielmals.«

Der zahlte inklusive der Kommission für das Auktionshaus am Ende umgerechnet rund 5,6 Millionen Euro – und blieb anonym. Das Auktionshaus verriet nur so viel: Das Skelett bleibt in Europa. Es ist 3,9 Meter hoch und 11,6 Meter lang.

Verkäufer war eine anonyme Privatperson aus den USA. Der hatte das Skelett zuvor »Trinity« genannt, zu deutsch: Dreieinigkeit. Denn das Skelett besteht aus Knochen von drei verschiedenen Tieren, die zwischen 2008 und 2013 in den US-Bundesstaaten Montana und Wyoming entdeckt worden sind. Nur 50 Prozent des Skeletts ist Originalmaterial. Der Rest der Struktur besteht aus Gips- und Kunstharzabdrücken, die nicht gefundene Knochen ersetzen.