Tag der Arbeit Warum der 1. Mai ein Feiertag ist

In den vergangenen Jahren war es in Hamburg und Berlin am 1. Mai auch zu Krawallen und Ausschreitungen gekommen. 2021 etwa wurden in der Hauptstadt Dutzende Beamte bei Zusammenstößen mit linken Demonstranten verletzt, mehr als 350 Personen wurden festgenommen.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Nicht nur in Deutschland wird der Tag der Arbeit gefeiert. Auch in großen Teilen Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas und Asiens gilt er als gesetzlicher oder zumindest regionaler Feiertag. In manchen Ländern, unter anderem der Volksrepublik China, wird den Beschäftigten für den Fall, dass der Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt, am Montag ein arbeitsfreier Tag zugesprochen. Im Vereinigten Königreich oder Irland wird der Tag der Arbeit Labor Day genannt. Ebenso in den USA und Kanada, dort wird er allerdings am ersten Montag im September als Feiertag gefeiert.