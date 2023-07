Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Auch ein Hund in ihrem Auto wurde bei dem Unfall getötet. Der 21 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens wurde eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Auch sein 60 Jahre alter Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, ebenso die Fahrerin des Autos, auf das die 28-Jährige aufgefahren war. Der in dem Rettungswagen transportierte 84-jährige Mann kam ebenfalls ins Krankenhaus.