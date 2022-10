Ein Großfeuer brennt am Kilimandscharo – auf rund 4000 Meter Höhe. Bis Samstagnachmittag konnten sich die Behörden in Tansania kein genaueres Bild der Lage verschaffen. Ein Flugzeug mit Mitarbeitern der örtlichen Behörden und der Nationalparkverwaltung Tanapa konnte wegen dichter Wolken und Rauchschwaden nicht bis in das Brandgebiet vordringen und musste vorzeitig umdrehen, wie der Präfekt der Region Kilimandscharo, Nurdin Babu, mitteilte.