Schwere Regenfälle und dichter Nebel hätten die Landung des Flugzeugs beeinträchtigt, so Rettungskräfte vor Ort. Eine genaue Untersuchung über den Grund des Absturzes steht jedoch noch aus. Mindestens 26 der 43 Menschen an Bord wurden bei dem Absturz verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Von den 43 Menschen an Bord des Flugzeugs seien 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Flugbegleiter gewesen, sagte ein weiterer Beamter der Nachrichtenagentur AFP.