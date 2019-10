Saitoti Petro sucht auf einer unbefestigten Straße im Norden Tansanias nach frischen Spuren. "Wenn du einen Löwen siehst", warnt er, "bleib stehen und schau ihm direkt in die Augen - du darfst niemals weglaufen."

Der 29-Jährige zeigt auf einen Pfotenabdruck, der fast die Länge eines Kugelschreibers misst. Er geht noch ein paar Meter weiter und liest die Spuren. Ein großer männlicher Löwe sei innerhalb der vergangenen zwei Stunden an dieser Stelle vorbeigekommen, sagt Petro. "Hier läuft er langsam, dann sieht man seine Klauen in den Abdrücken - vielleicht jagt er eine Beute."

Petro ist mit vier anderen jungen Männern aus der Volksgruppe der Massai unterwegs, begleitet von der Journalistin Christina Larson und dem Fotografen Jerome Delay, die das Ganze für die Nachrichtenagentur AP dokumentieren. Die Massai-Gruppe gehört zu den etwa 50 Löwenbeobachtern, die täglich in der Region Patrouille laufen, um den Hirten zu Helfen, ihr Vieh auf der Weide zu schützen.

Unterstützt und ausgebildet wird Petro von der kleinen tansanischen gemeinnützigen Organisation African People and Wildlife. Unter seinem Gewand trägt er eine Machete. Noch vor ein paar Jahren hätten Männer in seinem Alter die Löwen wahrscheinlich verfolgt, um sie zu töten - oft, um Rinder, Ziegen oder Schafe zu rächen, die von den Raubkatzen gefressen wurden.

Aber das Problem bestehe nun darin, sagt Petro, dass es zu wenige Löwen gebe. Er wandert durch die Savanne, um die auslösenden Konflikte zu verhindern. Petro will den Menschen beibringen, friedlicher mit den Löwen umzugehen. An einem Morgen stoppt er plötzlich und zeigt auf eine von Bäumen gesäumte Schlucht. Die Spuren, denen er gefolgt ist, haben sich von der Straße entfernt. Er vermutet, der Löwe habe sich in Richtung des Baches bewegt.

Als sein Team in Richtung Schlucht geht, hören die Männer Kuhglocken. "Wir müssen sie warnen", sagt er. Kurz darauf entdecken die Löwenbeobachter zwei junge Hirten, die unter einem Akazienbaum sitzen. Ihre zwei Dutzend Rinder gehen in Richtung Schlucht. Petro kniet sich hin, um die Hirten zu begrüßen - und sie über den Löwen in der Nähe zu informieren. Die Männer helfen den Jugendlichen, ihre Herde zu stoppen und in eine sichere Richtung zu lotsen.

"Jetzt liebe ich es, Löwen zu sehen"

Einige Leute in den umliegenden Dörfern sind über Petros Bemühungen nicht glücklich. "Wir wollen nicht, dass nachts Löwen brüllen", sagt Neema Loshiro, eine 60-jährige Frau, die handgefertigten Schmuck verkauft.

Dennoch verändern sich Einstellungen. Petro Lengima Lorkuta, der 69 Jahre alte Vater von Saitoti Petro, tötete eigenen Angaben zufolge seinen ersten Löwen mit 25 Jahren. Er schleuderte demnach einen Speer auf das Tier, nachdem es seinen größten Bullen attackiert hatte. "Wenn du damals einen Löwen getötet hast, hat das gezeigt, dass du ein starker Krieger bist", sagt er.

Seitdem seine Großfamilie vor vier Jahren auf ein neue Ranch gezogen ist und ein verstärktes Gehege errichtet hat, hat sie laut Petro Lengima Lorkuta kein Vieh an Raubtiere verloren. "Jetzt liebe ich es, Löwen zu sehen", sagt er - nur nicht zu nahe an seinem Zuhause. Zudem unterstützt er die Bemühungen seines Sohnes, Nachbarn über die Vermeidung von Konflikten mit Löwen aufzuklären.