Tanzverbot am Karfreitag Utz, utz, utz!

Säkularisierung, die Trennung zwischen Staat und Kirche. Eigentlich eine der Grundvoraussetzungen für liberale Demokratien. Der Staat soll nicht religiös motiviert handeln und nicht mit einer religiösen Gemeinschaft verquickt sein. Eine Idealvorstellung, bei der es in Deutschland offenbar Nachholbedarf gibt. Besonders in Bayern, wo man in Amtsstuben ernsthaft das Kruzifix an die Wand hängen muss. Der Beziehungsstatus zwischen Staat und Kirche in Deutschland: Es ist kompliziert.