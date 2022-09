Die 14 Kadaver wurden demnach am Montag auf King Island entdeckt, einer Insel zwischen Tasmanien und dem australischen Festland. Meeresbiologen und Veterinäre wollten vor Ort die Todesumstände untersuchen. Pottwale seien in dem Gebiet kein ungewohntes Bild, so die Behörde. Aus der Luft soll nun geprüft werden, ob sich eventuell weitere Tiere in der Region befinden. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft Pottwale als gefährdete Art ein.