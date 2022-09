Ein trostloser Anblick. Rund 230 Grindwale waren am Mittwochmorgen vor Küste der australischen Insel Tasmanien gestrandet. Meeresbiologen und Helfer versuchen verzweifelt die Wale zu retten, doch nur wenige überleben

Mit schwerem Gerät und Boote müssen die Einsatzkräfte vor Ort die tonnenschweren Wale mehrere Hundert Meter weit ins Meer transportieren, damit sie nicht wieder angespült werden.

Brendon Clark, Gutachter

»Am Leben sind ungefähr noch 35 gestrandete Tiere. Unser Fokus liegt vor allem darauf, diese Tiere zu retten und ins Meer freizulassen.«

Am Ocean Beach in der abgeschiedenen Macquarie-Bucht sind die Bedingungen alles andere als optimal. Die Wale sind der Luft stark ausgesetzt und trocknen deshalb schnell aus, was zu einer höheren Sterblichkeitsrate führt, so erklärt Clark. Der australische Sender ABC sprach von einem "Rennen gegen die Zeit".

Kris Carylon, Einsatzleiter

»Ich denke, es ist unvermeidlich, dass wir noch ein paar mehr verlieren werden. Diese Tiere sind nun schon seit über 24 Stunden gestrandet. Sie befinden sich in einer wirklich sehr exponierten, stressigen Lage. Sie liegen ziemlich auf dem Trockenen, sie sind nicht mehr von kühlem Wasser umgeben. Die Bedingungen für die Tiere sind viel schwieriger geworden.«

Der genaue Grund für das Unglück ist immer noch unklar. Es gibt aber eine mögliche Erklärung zur hohen Anzahl der gestrandeten Tiere: Die Meeresgiganten sind bekannt dafür, enge Bindungen untereinander aufbauen.

Kris Carylon, Einsatzleiter

»Sie sind sehr gestresst. Sie sind hoch sozial und kommunizieren miteinander. Sie sind jetzt sehr weit weg von ihrer natürlichen Umgebung, und das ist immer herausfordernd. «

Vor zwei Jahren waren in der gleichen Region schon einmal Hunderte Wale gestrandet. Damals hatten sich 470 Grindwale in eine abgelegene Bucht verirrt. Trotz einer aufwendigen Rettungsaktion überlebten nur 111 Tiere.