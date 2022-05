Andrea Scholl: »Tut mir Leid, ich bin schon wieder da! Hamburger Stadttauben.«

Bahn-Mitarbeiterin: »Soll ich wieder aufmachen?«

Andrea Scholl: »ja, gerne.«

Jeden Tag steigen Ehrenamtliche wie Andrea Scholl einmal bis unters Dach des Hamburger Hauptbahnhofs. Dort, so glauben sie, liegt die Lösung für das Vogel-Problem der Großstadt.

Wo Menschen sind, da sind auch Tauben. Sie bevölkern öffentliche Plätze. Balgen sich um Abfälle. Und hinterlassen selber welche. Allen Abschreckungsmaßnahmen zum Trotz.

Die Taube, das Friedenstier, hat in deutschen Städten ein miserables Image.

Reporter: »Wie finden Sie denn die Taube?«

Passant: »Ich find die Tauben eigentlich gar nicht okay. Die sind wirklich die Pest in Deutschland, die fliegen hier die ganze Zeit rum, scheißen alles voll…«

Passantin: »Man sagt ja, das sind Ratten der Lüfte.«

Passantin: »Die sind so, hm, penetrant.«

Passant: »In Paris gibt’s eigentlich viel mehr…«

Passantin: »Man kann ja kein Auto mehr parken, ohne dass es beschissen wird...«

Auch Andrea Scholl weiß: Es leben zu viele Tauben in der Stadt. Ihre Lösung für die Taubenplage ist ebenso überraschend wie schonend.

Andrea Scholl: »Hallo-o! Na, ihr Armen?«

Scholls Verein »Hamburger Stadttauben e.V.« betreibt im Hauptbahnhof einen Taubenschlag – zur gezielten Geburtenkontrolle.

Andrea Scholl: »Also, außer Füttern, Tränken und Saubermachen kontrollieren wir natürlich auch, ob neu gelegt wurde, ob Bruteier da sind. Da muss man natürlich überall gucken, auch da oben und ganz unten. Und hier seh ich zum Beispiel schon mal ein Ei. Das ist von einem Bodenleger. Aber das ist schon getauscht.«

Täglich kommen die Ehrenamtlichen, um bereits gelegte Eier durch Attrappen aus Gips zu ersetzen. Rund 800 Eier tauschen sie im Jahr. Weniger Eier, weniger Tauben, weniger Ärger - so das Kalkül.

Andrea Scholl, Hamburger Stadttauben e. V.:

»Das heißt: 800 Küken verhindert – und deren Nachkommen. So ein Küken wird auch relativ schnell geschlechtsreif und fängt dann genauso an wie die Eltern. Und brütet dann bis zu acht Bruten im Jahr.«

Nur durch kontrollierte Brutorte wie im Hauptbahnhof lässt sich der Bestand wirksam reduzieren. Es bräuchte also mehr solcher Taubenschläge in der Stadt. Das Problem: zahlen will dafür niemand.

Andrea Scholl, Hamburger Stadttauben e. V.:

»Das Problem ist da, jeder weiß darum. Die Bürger möchten die Tauben weghaben, die Politik möchte die Tauben weghaben, wir haben die Lösung, aber es kommt nichts!«

Weil die Tauben sich schon seit Langem rasant vermehren, gilt in Hamburg wie in vielen deutschen Städten ein Fütterungsverbot an öffentlichen Plätzen. Der Gedanke: Wenn der Mensch nicht für bequemes Futter sorgt, wendet sich die Taube lieber wieder der Natur zu. Nur ist es mit der Natur in der Stadt nicht so weit her.

Andrea Scholl: »Hier kann man zum Beispiel mal sehen, was die Taube von außen mitgebracht hat. Hier unten ist auch noch eins.«

Ortswechsel. Im Hamburger Stadtteil Steilshoop betreibt Scholls Verein einen Taubenschlag für Härtefälle.

Andrea Scholl: »Wir gehen jetzt zu unserem Behinderten-Taubenschlag. Da sind Tauben drin, die nicht mehr auf die Straße können.«

65 Tauben werden hier versorgt. Viele haben Krankheiten und Verstümmelungen, manche auch als Folge von Tierquälerei.

Andrea Scholl, Hamburger Stadttauben e. V.:

»›Männer spielen Fußball mit Taube‹. Die werden angesteckt die Tauben, werden ins Gleisbett getreten, Köpfe abgerissen, Flügel zusammengebunden, Beine zusammengebunden, mit Blasrohrpfeilen beschossen, mit Luftgewehren beschossen. Es findet eigentlich alles an Tierquälereien statt, was man sich vorstellen oder auch nicht vorstellen kann.«

Gesetze gegen die Tierquälerei gibt es längst. Doch für den Ärger um die gesunden Tauben fühlte sich bislang keine Behörde wirklich zuständig. Das könnte sich nun ändern. Ein Rechtsgutachten aus Berlin stellte kürzlich fest: Tauben sind keine Wild-, sondern Haustiere. Und wenn die keinem Halter zuzuordnen sind, muss sich die Kommune kümmern. Bisher investiert die Stadt Hamburg lieber in Abwehrmaßnahmen und Reinigungskräfte. Aber das Gutachten hat zu einem Umdenken geführt.++

Sarah Timmann, tierschutzpolitische Sprecherin, SPD-Hamburg:

»Konkret geht’s darum, dass wir prüfen wollen, inwiefern städtische Taubenschläge sinnvoll sind und auch prüfen wollen, inwiefern das hamburgweite Fütterungsverbot noch zeitgemäß ist.«

Dieser Prozess dürfte noch Jahre dauern. Wenn er am Ende aber dazu führt, dass es weniger Tauben in der Stadt gibt, sollten alle damit leben können: Tierschützerinnen und Taubenhasser.