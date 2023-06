Zahlreiche Rettungskräfte sind an der Suche nach dem Tauchboot beteiligt. Flugzeuge sowie Schiffe der Küstenwache und der US-Marine sowie Ressourcen des kanadischen Militärs sind im Einsatz. Sie suchen eine Fläche von rund 20.000 Quadratkilometern ab. Frankreich will ein Spezialschiff samt Tauchroboter in die Region schicken. »Es handelt sich um eine komplexe Suchaktion, die mehrere Behörden mit Fachwissen und Spezialausrüstung erfordert«, sagte der Koordinator der US-Küstenwache für die Operation, Jamie Frederick, in Boston.