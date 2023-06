Geräusche gehört

Die Rettungskräfte haben zuletzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geräusche vernommen, die einen Hinweis darauf geben könnten, wo sich das Mini-U-Boot befinden könnte. Die Unterwassergeräusche sind nach Angaben der US-Küstenwache allerdings noch unklaren Ursprungs. »Wir wissen nicht, was das ist«, sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Boston.

Frederick sprach außerdem über ein mögliches Scheitern der Rettungsaktion. Die »Titan« war mit Sauerstoff für etwa 96 Stunden gestartet. Die Zeit wird knapp. »Manchmal finden wir nicht, wonach wir suchen«, sagte Frederick. Dann komme es manchmal vor, »dass man eine schwierige Entscheidung treffen muss. Wir sind aber noch nicht an diesem Punkt«. Falls dieser Fall eintrete, würden die Familien der Vermissten lange vor der Öffentlichkeit unterrichtet.