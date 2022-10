Passend zum Namen veröffentliche Taylor Swift in der Nacht auf Freitag ihr neues Album »Midnights«. Nur 24 Stunden später bricht es schon den ersten Rekord: Es ist das am meisten gestreamte Album innerhalb eines Tages in der Geschichte vom Spotify. Das gab der Streamingdienst auf Twitter bekannt: »Und noch bevor die Uhr am 22. Oktober Mitternacht schlug, brach Taylor Swift den Rekord für das meistgestreamte Album an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify. Herzlichen Glückwunsch, taylorswift13«