Die Gemeinde entschloss sich zum Durchgreifen, weil große Gruppen meist belgischer Jugendlicher für Probleme und eine schlechte Stimmung an den Wochenenden sorgten, berichtete der Sender Omroep Zeeland . Dabei handele es sich teils um junge Leute, die in Belgien bereits in einigen Schwimmbädern Zugangsverbot hätten und sogar aus Brüssel anreisten.

Die Probleme in Seeländisch Flandern seien dabei nicht neu. Vor vier Jahren habe es in einem anderen Bad an der Grenze Probleme mit belgischen Jugendlichen gegeben, die Mädchen und junge Frauen belästigten. Maßnahmen – wie etwa das Tragen von Bodycams durch das Schwimmbadpersonal – zeigten demnach eine positive Wirkung.