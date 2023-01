Tesla-Absturz in Kalifornien Vater soll Auto mit Frau und Kindern absichtlich über Klippe gefahren haben

In Kalifornien ist ein Tesla mit einer Familie an Bord 76 Meter in die Tiefe gestürzt. Alle Insassen überlebten wie durch ein Wunder, die Feuerwehr brachte sie in die Klinik. Kurz darauf wurde der Fahrer festgenommen.