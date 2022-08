Die Ermittler setzten demnach bei der Durchsuchung am Freitag Spürhunde ein und sicherten 1935 Pakete mit Kokain. Die Beschlagnahmung sei ein gutes Beispiel dafür, wie dank Grenzkontrollen verhindert werden kann, dass gefährliche Drogen ins Land kommen, sagte Alberto Flores von der US-Grenzschutzbehörde. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Zoll findet 2,4 Tonnen Kokain im Hafen von Rotterdam

Auch in Europa wurden die Drogenfahnder erneut fündig: Im Hafen von Rotterdam entdeckten sie mehr als 1,5 Tonnen Kokain in einem aus Panama eingetroffenen Container mit Äpfeln. Die in Sporttaschen verborgene Drogenlieferung habe einen Straßenverkaufswert von rund 115 Millionen Euro, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die am Dienstagabend gefundenen Drogen wurden vernichtet.