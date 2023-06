Ähnlicher Unfall in Alabama

Obwohl die genauen Umstände des Unfalls in San Antonio nicht sofort bekannt waren, erinnern zumindest einige Aspekte an den Tod der Flughafenarbeiterin Courtney Edwards am 31. Dezember 2022 in Montgomery, Alabama, berichtet »The Guardian«. Damals lief Edwards vor eines der Triebwerke und kam dabei ums Leben. Zuvor sei sie und ihre Kollegen gewarnt worden, sich nicht in die Nähe des Flugzeuges, das für eine Abkühlungsphase in Betrieb gelassen wurde, zu begeben.