Slaton, der in seiner zweiten Amtszeit einen kleinen Vorort in der Nähe von Dallas vertrat, hatte sich in der Vergangenheit einen Namen als konservativer Hardliner gemacht. Er unterstützte Gesetze zum Verbot von Drag-Shows, außerdem setzte er sich für die Ablehnung von Transgender-Rechten ein. Zudem hatte er versucht, verheirateten Paaren mit zehn oder mehr Kindern die Grundsteuern zu erlassen. Slaton, ein ehemaliger Pastor, hatte in einer Erklärung aus dem Frühjahr 2023 dazu mitgeteilt: »Mit diesem Gesetzentwurf wird Texas beginnen, Paaren zu sagen: Heiratet, bleibt verheiratet, seid fruchtbar und mehret euch.«