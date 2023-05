Festnahme nach Mehrfachmord in Texas Todesschütze versteckte sich in Schrank

Nach intensiven, vier Tage andauernden Ermittlungen hat die Polizei im US-Bundesstaat Texas einen 38-jährigen Mann festgenommen, der unter dem Verdacht steht, fünf Menschen getötet zu haben.

Nach einem Hinweis hatte die Polizei den Tatverdächtigen am Dienstag in einem Wohnhaus nahe der Gemeinde Conroe nördlich von Houston aufgetrieben. Er hatte sich in einem Schrank unter einem Haufen Wäsche versteckt.