Die Cheftierärztin des Khao Yai-Nationalparks in Thailand zu Beginn einer Rettungsaktion, die sie mehr fordern sollte als erwartet. Ein Elefantenjungtier ist in einen Schacht gefallen, seine Mutter streift seit einem Tag aufgeregt durch das Unterholz. Chananya Kanchanasarak muss die Elefantenkuh mit Betäubungspfeilen außer Gefecht setzen, erst dann kann die Bergung beginnen. Doch es kommt anders. Das Muttertier taumelt halb betäubt zu seinem Jungtier in den Schacht, schlägt mit dem Kopf auf und hängt nun bewusstlos über seinem Nachwuchs. Das rund ein Jahr alte Elefantenjunge wird zum Glück nicht verletzt. Es trinkt sogar etwas Muttermilch – eine kleine Beruhigung für die Nationalparkmitarbeiter, die nun gleich mehrere Probleme auf einmal lösen müssen. Gut zwei Meter tief ist der Betonschacht, durch den Regen ist alles nass und glitschig. Bevor die Helfer das Jungtier bergen können, muss seine ungleich schwerere Mutter irgendwie aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Helfer holen einen Hubsteiger und legen der Elefantenkuh einen Tragegurt an. Die Bergung gelingt, doch die Elefantenkuh bleibt bewusstlos. Auch das sehnsüchtige Brüllen ihres Nachwuchses weckt sie nicht auf. Während ein Bagger vorsichtig den Schacht erweitert, versuchen Tierärztin Kanchanasarak und ihre Kollegen die Elefantenkuh aus der Bewusstlosigkeit zu holen. Das gelingt erst, als das Jungtier aus dem Schacht krabbelt und seine Mutter anstupst. Nach insgesamt drei Stunden sind die Elefanten gerettet und die Nationalpark-Mitarbeiter geschafft, aber glücklich.