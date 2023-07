In einem Lagerhaus für Feuerwerkskörper in Südthailand ist es am Samstag zu einer großen Explosion gekommen. Die löste ein Feuer im Bezirk Su-ngai Kolok in der südlichen Provinz Narathiwat an der Grenze zu Malaysia aus. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt.