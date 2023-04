Lage in diesem Jahr dramatisch

Neben Waldbränden gehen in Nordthailand und den Nachbarländern Laos und Myanmar auch die Brandrodungen weiter. Am Ende der Trockenzeit brennen Bauern jedes Jahr ihre Zuckerrohr- und Reisfelder ab. Zwischen Januar und April kommt es deshalb häufig zu hohen Feinstaubwerten – jedoch ist die Lage in diesem Jahr dramatisch.

Die auch bei Touristen beliebte Tempelstadt Chiang Mai rangiert seit Wochen immer wieder auf Platz 1 der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Am Donnerstag lag die historische Stadt gleich hinter Peking auf Platz 2. Betroffen ist auch Chiang Rai am Goldenen Dreieck. Die Feinstaubwerte sind manchmal rot untermalt (»ungesund«). Meist sind die Werte lila oder sogar braun markiert. Das bedeutet »äußerst ungesund« oder gar »gefährlich«. Der Provinzgouverneur forderte die Menschen bereits auf, im Homeoffice zu arbeiten »und Schutzmasken zu tragen, falls Sie das Haus doch verlassen müssen«.