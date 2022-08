War die Hintertür verschlossen?

Auf sozialen Netzwerken kursierten Videos von dem Brand, auf denen zu sehen ist, wie Gäste versuchen, den Flammen durch eine Hintertür zu entkommen. Nach Angaben der thailändischen Zeitung »Khaosod« war der Hinterausgang jedoch verschlossen.

Im bei Touristen beliebten Thailand wird immer wieder Kritik an den laxen Sicherheitsvorkehrungen in Bars und Nachtklubs laut. In der Silvesternacht 2008/09 starben bei einem Brand im Santika-Klub in Bangkok 67 Menschen. Das Feuer brach aus, als während eines Konzerts Feuerwerk gezündet wurde.