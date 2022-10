Am Samstag begannen die Bestattungszeremonien. An drei Tempeln in der Gemeinde Na Klang wurden Riten abgehalten, beginnend laut der »Bangkok Post« mit der Waschung der Toten. Am Dienstag sollen sie mit deren Einäscherung enden.

König Maha Vajiralongkorn, offiziell bekannt als Rama X., und Königin Suthida waren bereits am Freitag nach Nong Bua Lamphu gereist, um Verletzte im Krankenhaus zu besuchen.