Thailand Soldat stirbt anderthalb Jahre nach Höhlenrettung von Fußballmannschaft

Die dramatische Rettung von zwölf Jungs und ihrem Fußballtrainer aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand sorgte 2018 für Aufsehen. Damals starb ein Taucher bei der Bergungsmission. Nun, etwa anderthalb Jahre später, ist ein zweiter Retter ums Leben gekommen.

Der thailändische Navy Seal Beiret Bureerak sei an einer Blutinfektion gestorben, die er sich beim Rettungseinsatz in der Tham-Luang-Höhle zugezogen hatte, teilte die Thailändische Marine mit. Der Unteroffizier habe sich in Behandlung befunden, sein Zustand habe sich jedoch stetig verschlechtert, hieß es.

Bereits während der Rettungsaktion im Juli 2018 war der ehemalige Marinetaucher Saman Kuman aufgrund von Sauerstoffmangel in der Höhle gestorben.

Eine Jugendmannschaft eines regionalen Fußballvereins war am 23. Juni 2018 nach dem Training bei einem Ausflug in einer der hinteren Höhlenkammern während des Monsuns von steigenden Wassermassen überrascht und von der Außenwelt abgeschnitten worden. Erst nach 17 Tagen konnten die letzten der Eingeschlossenen gerettet werden. Die Rettung sorgte damals für Aufsehen.

Der Schauplatz wurde zur Touristenattraktion, seit vergangenen November sind Teile der Höhle wieder für Besucher geöffnet.