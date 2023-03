Demnach sprang der Mann, der in den Berichten nur mit seinem Vornamen Mike genannt wird, im Februar von einer rund 30 Meter hohen Plattform im Changthai Thappraya Safari and Adventure Park in Pattaya. Ein Video, das die Hongkonger Newsseite »hk01« veröffentlichte, soll zeigen, wie der der Mann sich über einem Gewässer in die Tiefe stürzt: Kurz bevor er das Ende des Sprungs erreicht, reißt das Seil und er stürzt einige Meter ins Wasser.