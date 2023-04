Bei einem schweren Verkehrsunfall in Thüringen sind am späten Nachmittag nach Polizeiangaben sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere, darunter der mutmaßliche Unfallverursacher, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Abend mitteilte.