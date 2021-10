»Ignatz« fegt durch Deutschland Bahn stellt Regionalverkehr in mehreren Bundesländern ein – Warnung vor Sturmflut an der Nordsee

Der erste heftige Herbststurm des Jahres richtet deutschlandweit Schäden an. Entwurzelte Bäume stören den Bahnverkehr – in Berlin sind offenbar mehrere Menschen in Autos eingeschlossen.