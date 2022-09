Unhaltbare Zustände in Schweineställen »Diese Tiere, das können Sie sich nicht vorstellen, die zerfleischen sich«

Abgebissene Schwänze, eitrige Geschwüre, Kadaver in der Bucht: Erneut zeigen Filmaufnahmen schlimmes Leid in der Schweinemast. Doch anders als sonst erklärt einer der Landwirte, wie es zu so etwas kommen kann.