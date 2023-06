Am selben Strandabschnitt hatten bereits am Sonntag sieben Menschen aus der Ostsee gerettet werden müssen. Laut Polizei geriet zunächst ein zehnjähriges Kind in Not, ein weiteres Kind kämpfte gegen die Strömung an. Rettungsschwimmer hätten die Kinder aus dem Wasser geholt, parallel hätten sich jedoch mehrere Familienangehörige in die Ostsee begeben.

Diese gerieten demnach aufgrund von Erschöpfung und teilweise auch mangelnden Schwimmkenntnissen ebenfalls in Schwierigkeiten und mussten gerettet werde. Die Kinder und deren 47-jähriger Vater wurden danach ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei herrschten an dem Strandabschnitt am Sonntag und Montag starke Strömungen. Während des Vorfalls mit der Familie am Sonntag galt ein Badeverbot, es waren rote Flaggen gehisst. Bei dem tödlichen Unfall am Montag galt eine Warnung mit gelber Flagge, derzufolge nur geübte Schwimmer baden sollten. Da danach der Wind weiter auffrischte und Strömungen zunahmen, wurde erneut ein Badeverbot verhängt.