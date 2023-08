Diese flogen mit Helikoptern zu der Unfallstelle im Gebiet von St. Anton am Arlberg. Die Frau und der Mann konnten jedoch nicht wiederbelebt werden. Die weiteren Mitglieder der Tourengruppe wurden von der Bergrettung und der Polizei ins Tal gebracht.

Mann stürzt 100 Meter in den Tod

Auch in Südtirol kam es zu einem tödlichen Unglück: Ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Klettertour gestürzt. Am frühen Mittwochnachmittag sei der Mann aus Haltern am See aus noch ungeklärter Ursache am Klettersteig Lampskopf bei Pflersch rund hundert Meter in die Tiefe gestürzt, wie der örtliche Bergrettungsdienst bestätigte.