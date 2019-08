Drei deutsche Bergwanderer sind in den vergangenen Tagen in Österreich tödlich verunglückt. Sie waren auf Touren in Tirol unterwegs.

Ein 72-Jähriger stürzte laut der österreichischen Polizei am Montag bei dem Ort Mayrhofen im Zillertal rund 150 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Demnach verlor der Mann auf rund 2600 Meter Höhe aus unbekannter Ursache auf einem steilen Weg den Halt.

Der Mann war zuvor von der Lapenscharte zur Gigalitzspitze aufgestiegen. Weil er sich unwohl fühlte, war er laut Polizei vermutlich rund 150 Meter unterhalb des Gipfels wieder umgedreht, um zu einer Hütte zurückzugehen. Entgegenkommende Bergsteiger beobachteten den Absturz des 72-Jährigen und verständigten die Rettungskräfte.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde mittels eines Taus geborgen und ins Tal geflogen.

In der Nähe der Tiroler Gemeinde Lengenfeld wurde am Montag die Leiche eines 51-jährigen deutschen Wanderers entdeckt, wie APA unter Berufung auf die Polizei meldete. Der Mann war am Sonntag bei einer Bergtour abgestürzt.

Hüttenwirt verständigte die Polizei

Der 51-Jährige war demnach von der Amberger Hütte auf den Gipfel des Schrankogel in den Stubaier Alpen aufgestiegen. Nachdem der Hüttenwirt das Fehlen seines Gastes bemerkt und die Rettungskräfte alarmierte hatte, wurde ein erster Suchflug gestartet. In der Nacht musste die Suche vorübergehend abgebrochen werden.

Erst bei einem neuerlichen Suchflug des Polizeihubschraubers am Montagmorgen wurde der 51-Jährige auf rund 3000 Meter Höhe tot gefunden. Der Mann dürfte laut Polizei beim Abstieg des Gipfels abgestürzt sein, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.

Bereits am späten Sonntagnachmittag war laut APA ein weiterer 72-jähriger Deutscher bei einer Wanderung in Kirchberg in Tirol gestorben. Der Mann stürzte demnach von einem Steig aus unbekannter Ursache rund 200 Meter über steiles Gelände in einen Graben.

Der Mann war mit einer Begleiterin auf dem Gaisbergjoch-Steig von einer Alm in Richtung Tal unterwegs. Die Frau ging dabei voraus. Nachdem sich der 72-Jährige plötzlich nicht mehr hinter der Frau befunden hatte, ging diese ein Stück zurück, um nach ihm zu suchen. Da sie ihn nicht finden konnte, setzte sie einen Notruf ab.

Die Rettungskräfte sowie ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach dem 72-Jährigen. Schließlich fanden ihn die Bergretter im Graben.