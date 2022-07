Eine Seniorin hat in Österreich mit ihrem Auto einen einjährigen Jungen in seinem Kinderwagen angefahren. Das Kind starb.

Die 86 Jahre alte Autofahrerin habe in Ellmau in Tirol die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Im Bereich eines Supermarktes erfasste das Auto demnach den Kinderwagen, der von der 28-jährigen Mutter geschoben wurde. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Kinderwagen durch eine Glasscheibe bis in den Kassenbereich gedrückt wurde.