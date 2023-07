Auf einer Sommerrodelbahn bei Lienz im österreichischen Bundesland Tirol ist es zu einer Serie von Auffahrunfällen mit 16 Beteiligten und mehreren Verletzten gekommen.

Wie die »Tiroler Tageszeitung« am Samstag berichtete, fuhr am Vortag eine 78-jährige Frau aus Deutschland ungefähr in der Mitte der 2,7 Kilometer langen Fahrstrecke der Bahn »Osttirodler« auf ihren Vordermann auf. Dabei verletzte sie laut Polizei ihre eigene Hand so schwer, dass sie die Rodel nicht mehr steuern konnte. Als die beiden Fahrzeuge mitten auf der Strecke zum Stillstand kamen, fuhren weitere nachkommende Rodler auf.