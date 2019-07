Im österreichischen Teil des Wettersteingebirges ist ein Kleinflugzeug gegen eine Felswand geprallt, abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Das berichtet unter anderem der ORF. Eine Polizeisprecherin sagte, die drei Insassen seien vermutlich ums Leben gekommen.

Das Flugzeug stürzte demnach am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Leutasch ab. Die Gemeinde ist rund 30 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Das Kleinflugzeug zerschellte an einem rund 2300 Meter hoch gelegenen Berg. Auf Bildern waren brennende Trümmerteile an einem Felsen zu sehen.

Zu dem Absturz sind noch viele Fragen offen. Identität der Opfer, Flugroute und Flugzeugtyp sind laut Polizei bisher unbekannt. Ob die Leichen der Menschen gefunden wurden, sagte die Polizeisprecherin nicht.