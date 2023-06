Ebenfalls zu Hilfe kam das »Skandi Vinland«, ein Schiff des norwegischen Energieunternehmens DOF, das ebenfalls über ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge verfügt.

Der »Explorers Club« in New York, in dem sich seit mehr als hundert Jahren Forschungsreisende zusammenschließen und in dem auch zwei Insassen der »Titan« Mitglieder sind, brachte zudem den Einsatz von »Magellan«-Unterwasserfahrzeugen einer britischen Firma ins Spiel. Dazu kam es allerdings zunächst nicht. An einer entsprechenden Erlaubnis werde gearbeitet, hieß es vom Explorers Club.

Das Tauchboot »Titan« wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Fünf Menschen wollten darin zum berühmten Wrack der 1912 gesunkenen »Titanic« tauchen – doch etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt ab. Seitdem wurde die Suche immer weiter intensiviert, Schiffe, Flugzeuge und diverse Geräte aus mehreren Ländern und von privaten Anbietern kamen dazu.