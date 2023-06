Die vier weiteren Vermissten waren bereits bekannt. In dem Tauchboot befinden sich auch der französische »Titanic«-Experte Paul-Henri Nargeolet sowie drei Briten: Unternehmer und Abenteurer Hamish Harding sowie der Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen Sohn Suleman.

Der Kontakt zu dem Boot war am Sonntag abgebrochen. Nach Angaben von OceanGate reicht der Sauerstoff an Bord in einem Notfall für 96 Stunden. Mittlerweile wäre folglich nur noch Sauerstoff für etwas mehr als 30 Stunden übrig.

Kaum Hoffnung

Jannicke Mikkelsen, eine Freundin von Hamish Harding, sagte, während der Suchaktion fühle sich jede einzelne Minute für sie wie Stunden an. Sie habe nicht schlafen können. »Ich hätte nicht gedacht, dass diese Art von Expedition so gefährlich sein würde, wie sie sich herausgestellt hat«, sagte Mikkelsen: »Als Entdecker sind wir pessimistisch und objektiv. Und so wie es im Moment aussieht, wäre es ein Wunder, wenn sie lebend geborgen werden.«