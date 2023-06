Die auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot »Titan« von Suchtrupps festgestellten Unterwassergeräusche sind nach Angaben der US-Küstenwache unklaren Ursprungs. »Wir wissen nicht, was das ist«, sagte Jamie Frederick von der Coast Guard bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Boston.